Nederlandse lonen stegen dit jaar al met 5 procent, sterkste toename in 40 jaar

Archiefbeeld. De lonen in de horeca in Nederland stegen gemiddeld met 8 procent, mede door de verhoging van het minimumloon. — © Roel Burgler

De Nederlandse lonen die vastgelegd worden in een CAO, zijn in de eerste drie maanden van dit jaar met 5 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het gaat om de grootste stijging in 40 jaar.

De 5 procent is wel nog altijd lager dan de inflatie, die in dezelfde periode rond de 6,6 procent schommelde.

CBS ziet wel verschillen per beroepsgroep. Zo stegen de lonen in de horeca in Nederland gemiddeld met 8 procent, mede door de verhoging van het minimumloon. Ook werknemers in de vervoersector gingen er effectief op vooruit (+7,8 procent). De kleinste loonstijging was voor de vastgoedsector (+2,5 procent).

De loonevolutie in buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland is ook van belang voor ons land. Die evolutie bepaalt immers mee de loonnorm: in welke mate de lonen in de privésector in België mogen stijgen bovenop de inflatie.