José Mourinho bezorgt AS Roma-speler pijnlijk moment, maar kan intussen de best betaalde coach ooit worden na monsterbod

Volgens Corriere dello Sport moet de 60-jarige Mourinho ofwel de nationale ploeg ofwel een van de topteams All Nassr, de ploeg van Cristiano Ronaldo, of Al Ahli onder zijn hoede nemen.

Nog volgens de Italiaanse krant zou Mourinho zich over de aanbieding, die hem de best betaalde coach ooit zou maken, beraden met zijn naaste omgeving en hulptrainers. De Special One heeft in Rome nog een contract tot de zomer van 2024.

Intussen doken er beelden op van de partij tussen Roma en Sampdoria, van afgelopen zondag. Een match die de Giallorossi met 3-0 wonnen. Vlak voor de openingsgoal van Georgino Wijnaldum (in de 57ste minuut) stond Ola Solbakken klaar om in te vallen. De Noorse aanvaller kreeg de nodig instructies van Mourinho om de boel open te breken, tot Wijnaldum dus scoorde. Solbakken juichte en draaide zich terug om naar zijn coach, die echter met de boodschap kwam dat hij nu nog even moest wachten. Uiteindelijk tot de 80ste minuut.