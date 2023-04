KU Leuven verbiedt lezing van extreemrechtse activist: “Seksisme en racisme zullen we nooit aanvaarden”

De activist is binnenkort te gast bij nationalistische studentenvereniging NSV Leuven. Zij wilden op 19 april een lezing organiseren met Sellner in een aula van de KU Leuven. De kopman van de islamofobische protestbeweging Generation Identity en medeoprichter van Die Österreicher zou er komen spreken over de ‘identitaire strijd en zijn toekomst’. NSV diende daarvoor een aanvraag in. Maar de KU Leuven verbood dat, naar eigen zeggen om veiligheidsredenen.

Recentelijk nog kwam veel kritiek op het toelaten van een debat met Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter, georganiseerd door LVSV. Dat liet de KU Leuven wél toe, en er was heel wat politie aanwezig om de veiligheid te bewaken. Deze keer ziet de universiteit dus wél een risico. Ze lichtte NSV dan ook in over haar besluit dat de lezing niet in de gebouwen van de KU Leuven mocht doorgaan.

“KU Leuven draagt de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel”, klinkt het in een reactie van de universiteit. “Externe organisaties maken vaak gebruik van lokalen van KU Leuven voor lezingen en evenementen, en daarbij laten we allerhande meningen toe. Beschaafd debat moet mogelijk zijn. Daarbij moet de fysieke veiligheid van de deelnemers wel gegarandeerd worden. Het evenement moet ook respectvol verlopen én mag de wet niet overtreden.”

Uitzonderlijk

“Uitingen van seksisme, racisme, bedreigingen of het ontkennen van de door de wet bepaalde genocides zal KU Leuven nooit aanvaarden of normaliseren”, gaan ze verder. “Organisaties waarvan achteraf blijkt dat zij zich tijdens het evenement niet aan die voorwaarden hielden, kunnen een verbod krijgen om tot vijf jaar lang geen gebruik te kunnen maken van lokalen van KU Leuven. Wie de wet overtreedt, kan bovendien vervolgd worden.”

Dat de KU Leuven vooraf al beslist dat een evenement niet kan doorgaan, is uitzonderlijk. De universiteit nam de beslissing nu dus wél, en dit in overleg met de stadsdiensten. Martin Sellner werd eerder op die gronden al de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd.