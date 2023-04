Belgische oorlogsjournalist Arnaud De Decker aan het front beschoten door de Russen: “Mortier ontplofte op amper 10 meter van onze positie”

Reporter Arnaud De Decker (27) die momenteel in Oekraïne is voor het Nieuwsblad is onder vuur genomen door Russische artilerie. Tijdens een reportage in Bachmoet dichtbij de frontlinie moest de eenheid waarmee hij op pad was, schuilen voor inslaande bommen. “Ik ben weggedoken in de ruïnes van een gebouw, achteraf zag ik dat die mortier op tien meter van ons is ontploft.” Hij is ongedeerd.

Arnaud is momenteel in Bachmoet op reportage voor het Nieuwsblad. “Media mogen de stad al weken niet meer in, maar dankzij hele goeie contacten heb ik alsnog toegang gekregen tot de frontlinie”, vertelt hij. Omdat hij sinds de start van de oorlog al zes maanden in Oekraïne werkte, heeft hij een goede band opgebouwd met heel wat soldaten. “En een eenheid van de 92ste brigade ging akkoord om me de frontlinie te tonen. Uiteindelijk zijn we tot op 500 meter van de Russische posities gekomen. Vanuit loopgraven hoorden we ze schieten met automatische wapens. Ook vrij constant: het geluid van zware artillerie.”

© Arnaud Dedecker

Weggedoken tussen ruïnes

Op een bepaald moment werd het bijzonder link. De artilleriestukken kwamen almaar dichter en dichter bij hun positie neer. “Op een bepaald moment is er één neergekomen op 10 meter van waar ons bevonden. We zijn dan weggedoken tussen de ruïnes van een gebouw. Daar hebben we geschuild. Een drietal ontploffingen later hebben we het op een lopen gezet. Op dat moment schakel je over op overlevingsmodus. Zeker als de raketten dichtbij neerkwamen, kon ik maar aan één ding denken: ‘Hoe kom ik hier zo veilig mogelijk weg?’ In mijn geval betekende dat: luisteren naar de soldaten en hen volgen. Die weten wat ze aan het doen zijn. Het enige waar je op dat moment aan kunt denken: ‘Volg hem, doe wat hij zegt, gefocust blijven. Als hij zegt lopen, dan loop ik. Niet stoppen. Niet omkijken.’”

Enorm intens

Arnaud zag het geweld al van heel dichtbij tijdens zijn tijd in Oekraïne, maar de strijd rond Bachmoet is van ongeziene intensiteit. “Ik ben een paar keer in Bachmoet geweest toen het nog ‘mocht’ en dat was heftig, maar dit tart alle verbeelding. Ze schieten langs alle kanten, elke minuut valt er een bom. Helemaal angstaanjagend is dat de Russen niet nauwkeurig zijn. Je weet echt niet waar het gaat vallen. Na een viertal uur heb ik de soldaten gevraagd om mij terug te brengen.”

Op dit moment zijn er nog zeer weinig reporters in de regio. “Die soldaten waren zeer blij dat er een journalist bij was. Ze delen veel op sociale media, en de wereld ziet wat ze doen, maar dit is hun realiteit. En hun verhaal is dat van duizenden soldaten, elke dag.”

Luister voor Arnauds verhaal vrijdag naar De Insider, de actualiteitspodcast van het Nieuwsblad.

De reportage van Arnaud De Decker lees je komend weekend in de weekendkrant.