Politie doodt negen vermoedelijke overvallers bij schietpartij in Johannesburg

De politie had het team gelokaliseerd vlak voordat ze op rooftocht gingen in Sebokeng, een township ten zuiden van Johannesburg. Op dat moment waren de verdachten op weg om een geldtransportwagen aan te vallen. “Er volgde een schietpartij”, zei politiewoordvoerster Athlenda Mathe in een verklaring. “In totaal werden acht verdachten ter plaatse doodverklaard, terwijl de negende verdachte in het ziekenhuis overleed. Drie anderen raakten gewond.”

De groep werd ervan verdacht achter een reeks overvallen in de omgeving van Johannesburg te zitten. Zes geweren, explosieven “klaar om te ontploffen” en vier voertuigen werden ter plaatse in beslag genomen, aldus de politie nog.

Het aantal moorden in het land is opnieuw toegenomen, volgens de laatste officiële misdaadcijfers die in februari zijn vrijgegeven. Tussen oktober en december 2022 werden 7.555 mensen vermoord, waarvan 3.144 met een wapen, volgens de politiestatistieken. Dat zijn meer dan 82 moorden per dag, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.