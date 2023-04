Hier kan je wel of niet terecht tijdens dit verlengde paasweekend

We staan voor een verlengd weekend. Dat wil zeggen dat veel winkels en overheidsinstellingen gesloten zijn. Banken en Bpost zijn vanaf vrijdag al toe en gaan pas dinsdag weer open. Wie boodschappen moet doen houdt er best rekening mee dat zondag en maandag (Pasen en Paasmaandag) de meeste winkels dicht blijven.

De meeste warenhuizen blijven zondag en maandag gesloten. Enkel winkels die privé worden uitgebaat zijn mogelijk open. Maar Colruyt, Aldi en Lidl bijvoorbeeld niet. Dat geldt ook voor doe-het-zelfzaken. Wie wil klussen haalt het best zaterdag al zijn materiaal in huis.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken van vrijdag tot en met maandag gesloten zijn. “Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbankings, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers”, klinkt het.

Ook postkantoren blijven vier dagen dicht. Brieven, pakjes en kranten worden vrijdag wel rondgedragen.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de bijkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kan je er maandag bijvoorbeeld niet terecht.

Huisvuil wordt maandag niet opgehaald. Dinsdag zijn er extra ophalingen om de verloren dag in te halen.

Alle gemeente- en stadhuizen zijn tijdens het paasweekend dicht.

Openbare markten gaan wel gewoon door.

Kleding- en schoenwinkels blijven op paasmaandag gesloten. Wie toch wil shoppen kan bijvoorbeeld in Maasmechelen Village terecht. Dat is wel open.

Pretparken zijn wel het ganse weekend open. Op veel plaatsen komt de paashaas langs voor de kinderen.

Dat geldt ook voor dierenparken zoals de Zoo, Planckendael en Pairi Daiza.

Musea bezoeken kan wel. Het MAS, het Museum aan de Stroom, is bijvoorbeeld uitzonderlijk open op maandag. Kijk vooraf best even op de website voor je een museum wilt bezoeken. Want er zullen er ook veel gesloten blijven op paasmaandag.