Nederlander naar Antwerpen gelokt door ‘meisje’ en gegijzeld, verdachte (27) opgepakt: “Hij liep ernstige verwondingen op”

Aan de Zuidweg in Hoboken werd de man in een bestelwagen gegooid. — © google

Een Nederlander is eind vorig jaar een tijd gegijzeld door een bende Antwerpenaars. Die hielden hem vast in een bestelwagen en gaven het slachtoffer rake klappen. Aanleiding zou een financiële ruzie over een autoverkoop geweest zijn. Woensdag werd een verdachte opgepakt.

Het slachtoffer, een 32-jarige Nederlander, had volgens onze informatie een overeenkomst om een auto te verkopen aan een Antwerpenaar. Er zou een voorschot betaald zijn aan de Nederlandse verkoper, maar die kwam plots de afspraken niet meer na. In plaats van de politie in te lichten, besliste de Antwerpenaar om het heft in eigen handen te nemen. Hij verzamelde een groepje rond zich en gaf de opdracht om de Nederlander een lesje te leren.

De mannen maakten een plan waarin ze het slachtoffer naar Antwerpen zouden lokken onder een vals voorwendsel. Ze gebruikten het profiel van een meisje om de Nederlander via sociale media te benaderen en interesse in hem te veinzen. Uiteindelijk sprak het latere slachtoffer op 15 oktober 2022 met het ‘meisje’ af in Antwerpen. Op de plaats van de afspraak, aan de Zuidweg in Hoboken, werd hij die avond rond 23 uur door enkele mannen in een bestelwagen gegooid.

Ernstig gewond

Met gierende banden scheurde de camionette weg. Getuigen belden de politie, maar uiteindelijk zou het enkele uren duren voor de Nederlander vrijgelaten werd. “Het slachtoffer werd enkele uren tegen zijn wil vastgehouden en liep daarbij ook ernstige verwondingen op”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Hij werd rond 2.30 uur in Kruibeke uit het voertuig gegooid en aangetroffen door de lokale politie.”

De opdrachtgever van de gijzeling kon enkele maanden geleden al vrij snel na de feiten opgepakt worden. Ook een tweede verdachte kon gearresteerd worden, beide mannen zijn nog aangehouden. Woensdag sloegen de speurders een derde verdachte, de 27-jarige Bilal C. uit Antwerpen, in de boeien. Hij werd verhoord, maar zou zich voorlopig op zijn zwijgrecht beroepen. “De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, zegt Aerts. Dinsdag verschijnt C. voor de raadkamer, daar wordt beslist over zijn verdere aanhouding. Zijn advocaat, meester Tim Smet, wil geen commentaar kwijt over de zaak.