WHO kent nog steeds ware oorzaak van coronapandemie niet

De oorzaak van de coronapandemie is nog altijd niet bekend. Dat hebben de kopstukken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigd op de 75ste verjaardag van het agentschap van de Verenigde Naties.

Vorige week publiceerden Chinese wetenschappers een analyse van de vier jaar oude data in en rond Wuhan, het epicentrum van de coronapandemie. De data zelf was echter al sinds vorig jaar beschikbaar en werd al onderworpen aan analyse door het WHO.

Daaruit komt concreet moleculair bewijs voort dat er op de markt in Wuhan dieren werden verkocht die vatbaar waren voor SARS en coronavirussen, al geeft dat volgens dokter Maria Van Kerkhove geen concrete antwoorden over de uitbraak.

“Waar kwamen die dieren vandaan? Waren het huisdieren? Werd er op hen getest? We weten dat er meer informatie bestaat en we vragen van overheden om die te geven”, aldus Van Kerkhove. “Het onderzoek naar COVID-19 gebeurt globaal, maar we moeten zo dicht mogelijk bij die eerste gevallen komen.”

Zonder toegang tot alle informatie blijft elke hypothese op tafel liggen, zo zegt WHO-topman Adhanom Ghebreyesus. “Daarom hebben we China gevraagd om mee te werken. Ik heb het vaak gezegd: we moeten de origine van het virus achterhalen twee om redenen: de wetenschappelijke en de morele zaak. Want al 6,8 miljoen mensen hebben hun leven gegeven.”

Ook andere besmettelijke virussen worden opgevolgd. Zo bevestigt het WHO dat de aan Afrika beloofde vaccins tegen mpox nog niet werden geleverd, omdat er nog geen geprekwalificeerd product klaar is. Daarnaast houdt het influenzaprogramma de verspreiding van het H5N1-virus strikt in de gaten. Dat kwam tot nu toe vooral voor bij vogels, maar besmette ook al enkele zoogdieren en mensen. “We zijn niet gewoon aan het kijken en wachten. Er is een hele wetenschappelijke gemeenschap aan de slag om een pandemie te vermijden.”