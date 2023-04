Tess Cloetens opgelucht, maar ook droevig nadat lichaam van halfzus Britta gevonden werd: “Zó jammer dat papa dit niet meer mee kan maken”

Bijna exact twaalf jaar lang bleef de moordenaar van hun geliefde Britta hardnekkig zwijgen over de plek waar hij haar lichaam had verstopt. Twaalf jaar dat de familie van Britta Cloetens nooit écht afscheid kon nemen van haar. Tot deze week de bevestiging kwam dat ze gevonden was, in een bos nabij Dinant. “Een zeer emotioneel moment”, reageert Tess Cloetens (30), de halfzus van Britta. “We zijn als familie opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Maar ook verdrietig. Alle emoties komen terug boven.”