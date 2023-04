Moeder van vermoorde Tamara (26) weet als geen ander wat nabestaanden van Britta Cloetens doormaken: “Die jaren ben ik 38 kilo afgevallen”

Betty Aerts (65) weet als geen ander hoe de nabestaanden van Britta Cloetens zich vandaag voelen. Ook het lichaam van haar dochter Tamara Morris (26) werd gevonden in een bos in Wallonië door een toevallige voorbijganger. Drie jaar lang leefde ze in onzekerheid over het lot van haar dochter. “Die jaren in het ongewisse ben ik 38 kilo afgevallen omdat ik nog amper sliep en at.”