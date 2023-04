Anderlecht-huurling Timon Wellenreuther meer dan waarschijnlijk Nederlands kampioen met Feyenoord: “Hij heeft heel groot aandeel in de titel”

Bij Anderlecht overtuigde hij nooit, maar de laatste weken verkeert Timon Wellenreuther (27) in supervorm. De Duitse doelman is een van de grote uitblinkers bij Feyenoord, dat op weg is naar de Nederlandse landstitel. “Als de Rotterdammers kampioen worden, heeft hij daar een heel groot aandeel in”, klinkt het bij onze noorderburen. Wellenreuther is nog altijd eigendom van paars-wit.