In de marge van het protest tegen de pensioenhervorming in Frankrijk, is een groep demonstranten donderdag in Parijs slaags geraakt met de politie. Er brak ook brand uit aan La Rotonde, een brasserie die president Emmanuel Macron regelmatig bezoekt. Dat heeft een journalist van het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld. Betogers drongen donderdag ook binnen bij multinational BlackRock.

Een groep in het zwart geklede manifestanten heeft onder meer met flessen en kasseien gesmeten naar de politieagenten die zich hadden opgesteld voor de brasserie in de Parijse wijk Montparnasse. De politieprefectuur heeft het over een honderdtal relschoppers.

Toen er ook een rookbom werd gegooid bovenop de rode luifel aan de voorkant van de brasserie, brak er brand uit. Een vrouw in het restaurant probeerde het vuur eerst nog met een brandblusser te doven. Uiteindelijk wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen.

De politieprefectuur zegt dat er politiemensen gewond zijn geraakt bij de rellen, maar kan voorlopig nog geen cijfers meedelen.

© AFP

BlackRock

Tientallen Franse spoorwegarbeiders die zich verzetten tegen de pensioenhervorming zijn donderdag ook de Parijse kantoren van de multinational BlackRock binnengevallen. Op een liveblog van de krant Le Parisien waren tientallen indringers te zien die fakkels vasthielden en riepen, terwijl het personeel van het bedrijf toekeek. “Er is geld nodig om ons pensioenstelsel te financieren. Er is hier wat”, schreeuwde een woordvoerder van de vakbond CGT in een megafoon. “In plaats van werknemers twee jaar van hun leven te beroven, zou Macron het hier moeten zoeken.”

De demonstranten bleven naar verluidt ongeveer 15 minuten in het gebouw, dat vroeger de Franse bank Crédit Lyonnais huisvestte, voordat ze vertrokken om hun mars op straat voort te zetten. De Amerikaanse vermogensbeheerder weigerde commentaar te geven op het incident.

Tijdens Macrons eerste ambtstermijn werd BlackRock het symbool van maatschappelijke verdeeldheid tijdens stakingen en protesten tegen de toen geplande pensioenhervorming. Tegenstanders van de hervorming meenden dat het bedrijf profiteerde van Macrons plannen en deze zelfs had beïnvloed, wat BlackRock ontkende.

© REUTERS