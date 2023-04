Drie keer premier en berucht in binnen- en buitenland: betekent ziekte het politiek einde van Silvio Berlusconi?

Het gaat niet goed met Silvio Berlusconi. De 86-jarige ex-premier van Italië is woensdag opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in Milaan met een longontsteking en wordt er ook behandeld voor chronische leukemie. Hoe staat hij ervoor? En welke invloed heeft zijn penibele gezondheid op het huidige politieke toneel in Italië? “Er zijn goede therapieën voorhanden, maar volledig genezen wordt een moeilijke zaak.”

De controversiële Italiaanse politicus kampt al enkele jaren met gezondheidsproblemen. Volgens zijn persoonlijke arts is er een tijdje geleden leukemie bij hem vastgesteld. Ten gevolge daarvan heeft Berlusconi nu een ernstige longontsteking opgelopen die hem woensdag opnieuw naar het ziekenhuis deed verhuizen. “Dat is een typisch ziektebeeld voor leukemie”, vertelt hematoloog Ann Van De Velde (UZA). “Leukemie is een ziekte die het bloed aantast en op die manier het immuunsysteem enorm verzwakt. Infecties als een longontsteking zijn dan ook de meest voorkomende reden voor een ziekenhuisopname.”

Ondanks zijn hoge leeftijd, hoeft Berlusconi niet te wanhopen. Hij lijdt aan de minder zware chronische variant en die is redelijk goed behandelbaar, zegt Van De Velde. “Chronische leukemie komt het vaakst voor en heeft gelukkig ook een betere prognose dan de acute vorm. Er zijn vandaag heel wat goede therapieën voorhanden daarvoor. Berlusconi’s levensprognose zal dan ook niet slecht zijn, maar natuurlijk wel minder dan die van iemand anders. Infecties als deze zijn namelijk altijd kritieke momenten.”

De ex-premier heeft ondertussen al zijn eerste chemobehandeling gekregen. Van De Velde: “Dat wijst er toch op dat zijn toestand stabiel is. Als dat niet het geval was, zouden ze die behandeling nooit opstarten. In zijn geval zal het normaal gezien niet gaan om een heel intensieve chemotherapie, dat wordt vrijwel nooit gedaan bij oudere mensen. De behandelende artsen zullen waarschijnlijk minder toxische therapie gebruiken en proberen om de kwaadaardige cellen heel gericht te viseren.”

“Of hij nog kan genezen? Dat is sowieso een moeilijke zaak bij bloedziekten. De kanker in remissie brengen zou al een groot succes zijn. Dan kan je ervoor zorgen dat er weinig bloedtransfusies nodig zijn, waardoor je levenskwaliteit er niet veel onder hoeft te lijden.”

Symbolische rol

Zijn medische toestand zal er waarschijnlijk wel voor zorgen dat Berlusconi zijn politieke carrière stilaan definitief achter zich moet laten. De flamboyante Italiaan was in totaal drie keer premier van zijn land. Ondanks zijn leeftijd zetelt hij nu nog steeds in de Senaat voor zijn partij Forza Italia. Maar meer dan een symbolische rol had Berlusconi niet meer in de huidige Italiaanse politiek, zegt Italiëkenner Hans Cools (KU Leuven). “Sinds hij de laatste keer gedwongen werd de aftocht te blazen als premier, speelde Berlusconi geen grote actieve rol meer in Italië. Hij blafte wel nog af en toe, maar bijten kon hij niet meer.”

Met ‘blaffen’ doelt Cools op de controversiële uitspraken die Berlusconi geregeld uit zijn mouw bleef schudden. Enkele maanden geleden ging hij nog openlijk in tegen de keuze van de regering -waar zijn eigen partij deel van uitmaakt - om Oekraïne te steunen in het conflict met Rusland. Berlusconi liet vorig jaar weten dat hij zich aan de kant van zijn “vriend” Vladimir Poetin schaart.

Berlusconi noemde Poetin “één van zijn vijf beste vrienden” — © AFP

Als Berlusconi van het politieke toneel verdwijnt, zal er aan de top van de Italiaanse politiek dus niet meteen veel veranderen, maar de laars zal vermoedelijk wel een pak stiller weerklinken in internationale media. Bovendien kan de aftocht van Berlusconi ook enkele electorale verschuivingen teweegbrengen, denkt Cools. “De rechtse coalitie van premier Meloni kon vorig jaar mee profiteren van de trouwe aanhang van Berlusconi om heel wat nuttige stemmen in de wacht te slepen. Maar die zullen wegvallen met het verdwijnen van zijn persoon. En aangezien er binnen zijn partij niet meteen een opvolger klaarstaat die kan tippen aan Berlusconi, vermoed ik dat Forza Italia herleid zal worden tot een veel kleinere, onbelangrijkere partij.”