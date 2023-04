Amerikaanse Special Forces maken fout tijdens oefening en pakken man op die van niets afweet

Het Amerikaanse leger heeft zich donderdag moeten verontschuldigen nadat een oefening van de Special Forces misliep. Soldaten waren midden in de nacht de verkeerde kamer in een groot hotel in Boston binnengevallen en hadden een onschuldige gast gearresteerd.

De gezamenlijke oefening met het Federal Bureau of Investigation (FBI) was “ontworpen om de vaardigheden van de Special Forces in realistische en onbekende omgevingen te verbeteren”, aldus het Special Forces Command van het leger in een verklaring. “Maar het team ging de verkeerde kamer binnen en pakte een persoon op die niets met de oefening te maken had.”

Verdere details worden niet bekendgemaakt, maar de Special Forces benadrukten wel dat het incident nauwgezet wordt onderzocht en boden ook hun excuses aan voor de fout. De FBI liet nog wel verstaan dat niemand gewond raakte bij de oefening. Noch het leger, noch de FBI heeft gezegd wie per vergissing werd gearresteerd, maar lokale media melden dat het een piloot van een luchtvaartmaatschappij was die die nacht in het hotel verbleef.