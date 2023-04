Het grote transferrapport van OH Leuven: geen grote onderscheiding en zes gebuisden

Behalve de eer heeft OH Leuven dit seizoen niets meer om voor te spelen en dus is het tijd voor een rapport van de veertien nieuwkomers die tijdens de zomermercato werden binnengehaald. Voor alle duidelijkheid: wintertransfers hebben we niet in rekening gebracht. Nu OH Leuven geen play-offs speelt, hebben zij te weinig kansen gekregen om zich te laten zien.

Grote onderscheiding

- Niemand: Het is een beetje eigen aan het grijze seizoen van OH Leuven dat er geen enkele speler een grote onderscheiding scoort. In het verleden deden onder meer Thomas Henry, Kamal Sowah en Xavier Mercier dat wel.

Onderscheiding

- Ewoud Pletinckx: Toonbeeld van regelmaat en betrouwbaarheid. Niet de meest verfijnde voetballer, maar hij weet wat hij kan en is daar goed in. Als hij een bal in de tribune moet keilen, zal hij dat doen. Onbetwistbare titularis. Dat is hij intussen ook bij de nationale beloften.

- Mario Gonzalez: Staat sinds 13 januari al bijna drie maanden droog, anders hadden we hem altijd grote onderscheiding gegeven. De Spanjaard was goed voor vijftien doelpunten en zijn marktwaarde is met 4 miljoen euro gestegen naar zijn hoogste niveau ooit. Vraag is nu of OHL de aankoopoptie van 2,75 miljoen euro licht.

- Jon Thorsteinsson: Heeft ook mindere periodes gekend, maar is met negen doelpunten en twee assists toch wel bepalend geweest. Zijn marktwaarde is daardoor gestegen van 1,5 naar 2,5 miljoen euro.

Net voldoende

- Valentin Cojocaru: Speelde een seizoen van hoogtes en laagtes. Soms was hij ijzersterk, soms ging hij zwaar de mist in. Straalde regelmatig onzekerheid uit, nooit handig voor een doelman.

- Federico Ricca: In al zijn eenvoud wel degelijk. Toch had hij zeker ook mindere momenten. Ook zijn présence is, zeker in de lucht, niet indrukwekkend.

- Hamza Mendyl: Werkte zeker geen slecht seizoen af en kwam in aanmerking voor onderscheiding, maar van iemand die nog bij Lille en Schalke speelde, hadden we nog iets meer verwacht. Lijkt zijn volle potentieel niet te hebben benut.

- Joren Dom: Fungeerde vooral als invaller. Naarmate het seizoen vorderde, startte hij vaker en dan was hij altijd degelijk. Nooit de uitblinker, maar ook nooit zwak.

Gebuisd

- Raphael Holzhauser: Kon nooit zijn stempel drukken en vertrok in de winter al op huurbasis naar de Duitse derde klasse.

- Joao Gamboa: Verzamelde amper 90 minuten en keerde in de winter op huurbasis al terug naar zijn afzender, het Portugese Estoril Praia.

- Santiago Ramos Mingo: Verzeilde bij de beloften maar kon nooit de stap naar de A-ploeg maken en werd in januari verhuurd aan het Argentijnse Defensa.

- Sofian Kiyine: Met zijn ongeval van vorige week heeft deze beoordeling niets te maken, maar voor iemand die van Lazio Roma komt, zijn twee doelpunten en twee assists gewoon te weinig.

- Thibault Vlietinck: Tekende voor liefst vier jaar, maar kwam niet verder dan 285 minuten, het equivalent van een dikke drie wedstrijden.

- Aleksander Buksa: Werd gehuurd van Genoa, maar kwam nooit verder dan de beloftenploeg en dus stuurde OHL hem in de winter al terug.

Geen beoordeling

- Nordin Jackers: Kreeg als tweede doelman geen minuut speeltijd en dus kunnen we hem niet evalueren.