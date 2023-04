De straf waar zowel dader als slachtoffer beter van worden: Van Quickenborne wil de ‘guilty plea’ meer gebruikt zien worden

Wie fan is van de betere Amerikaanse advocatenserie, zal misschien al vertrouwd zijn met het concept: de ‘plea bargaining’, waarbij aanklager en advocaten van de verdediging een juridische knokpartij aangaan, tot beiden het gevoel hebben dat ze genoeg punten hebben gescoord. De aanklager haalt een veroordeling binnen en de beklaagde krijgt meestal een (iets) lichtere straf.

Het principe van de guilty plea – waarbij een dader voorafgaand zijn schuld erkent – hoort daar ook bij. Het bestaat niet alleen in de VS, ook in de Belgische rechtspraak is het al sinds 2016 mogelijk. Bij feiten waarvoor de aanklager minder dan vijf jaar cel vordert, en de beklaagde toch schuldig pleit, kan de juridische procedure danig versneld worden. Weliswaar enkel op voorwaarde dat de verdachte schuldinzicht toont en de slachtoffers eerst volledig heeft vergoed. Uiteindelijk is het dan aan de strafrechter om een voorgestelde straf al dan niet goed te keuren.

Alleen: uit recent onderzoek blijkt dat de guilty plea in ons land nog amper wordt toegepast. Grootste struikelblok: de slachtoffers krijgen nog geen inspraak, terwijl veel magistraten net van mening zijn dat slachtoffers vergoed moeten worden en inspraak hebben.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werkte daarom een wetsontwerp uit om die procedure te verbeteren. Het slachtoffer wordt voortaan meer betrokken. Dader en slachtoffer kunnen overeenkomen om de schade onmiddellijk volledig te vergoeden, of via een afbetalingsplan. Er wordt ook een onderhandelingsfase ingevoerd en de procedure wordt uitgebreid naar gerechtelijke onderzoeken, als de onderzoeksrechter daartoe instemt. Dat was voordien nog niet mogelijk.

Het wetsontwerp is onlangs door de ministerraad goedgekeurd. Van Quickenborne: “De voordelen van dit principe zijn legio. Er komt geen lange onderzoeksfase meer aan te pas indien de dader toch al schuldig pleit. Het slachtoffer moet veel minder lang wachten op erkenning. En ook de daders weten sneller waar ze aan toe zijn.”