Alleen solliciteren als je een handicap hebt: De Sutter neemt drastische maatregel om meer ambtenaren met een beperking in dienst te nemen

Jarenlang slaagde de federale overheid er niet in om meer personen met een handicap in dienst te nemen, maar sinds vorig jaar zit het aantal ambtenaren met een handicap weer lichtjes in de lift. Al blijft het streefcijfer van 3 procent nog altijd een zeer verre droom. Bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) gaat daarom bepaalde vacatures voorbehouden voor mensen met een handicap. Wie geen handicap heeft, komt dus niet in aanmerking. “Anders zal het nooit lukken”, stelt de minister.