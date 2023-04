Student Jef Vandorpe pakt eindwinst ‘1 Jaar Gratis’: “Mijn petekind zal delen in de winst”

Het jaarloon van de meest verdienende kandidaat. Dat is elk seizoen de inzet van 1 jaar gratis. Goed nieuws voor Jef Vandorpe, de 21-jarige student rechten uit Niel die de quiz donderdag won, want deze keer ging het om 85.073 euro. En er mag iemand delen in de winst. “Het dochtertje van mijn broer zal het later goed kunnen gebruiken voor haar studies”, zegt hij.

Ze waren nog met vier in de finale. Administratief medewerker Pascal en doctoraatsstudent Lotte uit Berchem vielen al snel af. In het allesbeslissende cijferduel nam Jef het op tegen Jasper, de eigenaar van een crossfitzaak, maar ook toen scoorde Jef het best. Hij won het hoogste bedrag uit de geschiedenis van het programma, en gaat dat besteden aan een goed doel. “Mijn petekind, het dochtertje van mijn broer en zijn Engelse vriendin, woont in Londen en studeren is er erg duur. Zeker in het hoger onderwijs. Zelfs een diploma halen met ‘slechts’ drie jaar studeren kost een klein fortuin. Studeren is er niet zo vanzelfsprekend als bij ons. Als rechtenstudent vind ik het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te studeren. Daarom zal mijn petekind delen in mijn winst. Op die manier doe ik ook iets terug voor mijn broer, van wie ik veel steun kreeg. Ik vind het helemaal niet erg om een stuk weg te geven. Wat nog rest zal ik bijhouden voor later.”

Ex-paralympiër

De finale staat Jef nog helder voor de geest. Kamal vroeg o.a. hoeveel voetbalvelden de haven van Antwerpen groot is. Jasper gokte op 300, Jef op 2000. Het bleken er zelfs 16.600 te zijn. “Ik had een voordeel op Jasper, die uit West-Vlaanderen komt. Mijn vader werkt in de haven, en ik ben al enkele keren mee geweest naar een opendeurdag. Ik kon beter dan Jasper inschatten hoe groot die haven wel is”, blikt Jef terug. Ook op de vraag hoeveel atleten er deelnamen aan de Winterspelen van Peking, was Jef in het voordeel. Als ex-paralympiër (Jef deed aan rolstoeltennis) heb ik al dergelijk evenement meegemaakt. Met die omvang van deelnemers in het achterhoofd kon ik behoorlijk inschatten hoeveel (2.834 deelnemers) dat er op die Winterspelen waren.” De vierde vraag, het aantal meisjes met de naam Olivia die er geboren waren in 2021, was beslissend. “Maar dat had ik dus niet in de gaten. Door de stress had ik me misrekend en ik dacht heel even dat de stand gelijk was. Pas na twee seconden had ik door dat de eindwinst binnen was.”

Ziekte van Perthes

Jef deed de hele rit uit op krukken, want hij kreeg op zijn achtste de ziekte van Perthes. Dat is een heupziekte, en Jef had die in een redelijk erge vorm waardoor volledig herstel uitgesloten. Hij kan korte afstanden stappen, maar vaak is hij aangewezen op rolstoel of krukken. Dat hij nu niet meer hoeft te zwijgen over zijn overwinning doet deugd. “Want die finale werd al opgenomen nog voor de eerste aflevering werd uitgezonden. Ook tijdens het bekijken op televisie kwam de adrenaline van tijdens de opnames weer terug. Zeker bij die laatste afleveringen. Vooral bij de opname van de finale merkte ik dat de zenuwen wat strakker stonden bij iedereen”, herinnert Jef zich. “Kamal had het moeilijk om de sfeer erin te houden.”

Het was tijdens 1 jaar gratis opvallend dat Jef nooit in de gevarenzone kwam. “Na de vierde aflevering stond ik telkens bij het begin van de aflevering bovenaan het klassement (gebaseerd op de prestaties van de vorige afleveringen) wat ervoor zorgt dat je bij een gelijke stand toch boven de andere kandidaat eindigt. Dat heeft mij op veel momenten en zeker in de finale geholpen. Want ik merkte ook dat eens je vooraan staat, je nog behoorlijk moeilijk weer weggeraakt. Ik moest nooit een cijferduel spelen, behalve uiteraard in de finale. En zelfs de vuurproef kwam maar twee keer op mijn pad. In de mate van het mogelijk probeerde ik om het spel tactisch te spelen, al moet je vooral geluk hebben dat de andere kandidaat het juiste antwoord geeft.”

Advocatuur

Als student wacht Jef nog geen vakantie. Hij wil carrière maken in de advocatuur, en zit in het laatste jaar van zijn bachelor. Binnenkort kiest hij een specialisatie. “De komende weken is het nog volop lessen volgen en blokken. En eens we dat diploma op zak hebben zal ik wel zien waar het mij naartoe brengt voor de toekomst.”