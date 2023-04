James Webb-telescoop kan nieuwe beelden maken van Uranus

Op de nieuwe beelden zijn elf van de dertien gekende ringen van Uranus te zien. Enkele van die ringen zijn zo helder, dat ze soms één ring lijken, schrijft NASA. Negen van die ringen worden gekwalificeerd als hoofdringen van de planeet, de ander twee zijn zwakkere stofringen die pas ontdekt werden toen de Voyager 2 van NASA in 1986 voorbij vloog.

Die twee ‘zwakkere’ ringen van de blauwe planeet konden in het verleden nog maar twee keer gefotografeerd worden. Eén keer door die Voyager 2 en één keer door het Keck Observatory in 2004.

In februari 2023 slaagde de James Webb-telescoop, die de oudere Hubble-telescoop vervangt, daar ook in. Wetenschappers hopen dat de Webb-telescoop in de toekomst ook de twee overige ringen kan vastleggen. Webb kon dit keer ook vele van de 27 gekende manen van Uranus fotograferen.

(Lees verder onder de foto)

© NASA, ESA, CSA, STScI

Uranus is de enige planeet in ons zonnestelsel die tijdens zijn omwenteling bijna 90 graden op zijn kant staat. Die unieke schuine stand zorgt voor extremere seizoenen: 42 jaar zonlicht en 42 jaar duisternis in de loop van zijn 84-jarige baan rond de zon, aldus NASA.

Op de nieuwe beelden is ook een subtiele opheldering te zien in het midden van de noordelijke poolkap van de planeet die naar de zon is gericht, evenals een paar heldere wolken die waarschijnlijk het gevolg zijn van stormactiviteit. De gegevens die de telescoop nu kon verzamelen, kunnen bijdragen aan de ontrafeling van het mysterie van de blauwe planeet: waarom verschijnt die poolkap in het directe zonlicht van de zomer en verdwijnt die in de herfst?

© NASA, ESA, CSA, STScI

(sgg)