Conflict bij Delhaize escaleert, deze stakers denken niet aan stoppen: “Uitgehuwelijkt voor de juiste prijs”

Steeds meer Delhaize-winkels zijn weer volledig operationeel, maar dat wil niet zeggen dat de sociale onrust is gaan liggen. Integendeel, de directie stuurt nu consequent deurwaarders naar de vestigingen waar nog wel actie gevoerd wordt. Niet om de staking te breken, wel om te verhinderen dat actievoerders naar het toilet kunnen of gebruikmaken van andere voorzieningen. De vakbonden halen de schouders op en bestelden mobiele toiletten.

De socialistische BBTK, de grootste vakbond bij Delhaize, gaat nu ook in de tegenaanval en start gerechtelijke procedures. De bond is ervan overtuigd dat Delhaize heel wat regels aan zijn laars lapt. “We willen aantonen dat we nooit de kans hebben gekregen om een alternatief plan op tafel te leggen, omdat de directie ons nooit alle informatie gegeven heeft. En dat is bij sociale onderhandelingen verplicht”, zegt Jan De Weghe. “Daarbij willen we dat de wet-Renault toegepast wordt voor de 280 werknemers op het hoofdkantoor die ontslagen worden.”

Maar er zit meer achter: de vakbond wil ook een signaal geven aan potentiële overnemers en de overnameprocedure vertragen. Want als een winkel betrokken is in een gerechtelijke procedure wordt het al moeilijker om die over te dragen.

Op 18 april komt de sociale bemiddelaar in actie maar het is nu al duidelijk dat de gesprekken bijzonder moeizaam zullen verlopen. “Pas op 18 april wordt een eerste keer samengezeten. Nochtans had de directie gezegd dat ze zo snel mogelijk wilde starten. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze pas tijd half april”, aldus De Weghe.

Zij houden vol

“Uitgehuwelijkt voor de juiste prijs” Nancy Verberckt (in het rood, in het midden): “Ik word voor de juiste prijs uitgehuwelijkt.” — © if Nancy Verberckt (58) staat al 20 jaar in de Delhaize op het Antwerpse zuid. Het is een van die winkels die afgelopen weken meer dicht dan open is geweest. Deze week werden de deuren op woensdagavond al gesloten. “Het is niet gemakkelijk om vol te houden. Maar ik heb het gevoel dat ik het moet doen. Niet enkel voor mezelf, maar voor de hele sector en al wie na ons komt”, zegt Nancy. “We doen het zelfs voor de staatskas. Want als ik straks minder verdien, draag ik ook minder belastingen af. Het wordt een aanslag op onze sociale zekerheid.” Niet alle klanten zijn even begripvol, zegt de medewerkster. “Sommigen vinden het overdreven omdat we zogezegd onze contracten behouden. Maar dat vind ik een vreemde redenering. Toen ik meer dan twintig jaar geleden solliciteerde bij Delhaize, wist ik waar ik aan begon en welke voorwaarden daarbij hoorden. Vandaag word ik voor de juiste prijs uitgehuwelijkt. En daar heb ik dan niets over te zeggen?” Al vier weken zijn noch de vakbonden, noch Delhaize één centimeter van hun standpunt afgeweken. Toch hoopt Nancy op een mirakel: dat het hele plan van tafel geveegd wordt. “Ik moet geloven dat er nog iets kan veranderen. Delhaize had ook niet verwacht dat we het zo lang zouden volhouden. En anders moeten ze ons de vrijheid geven zelf de keuze te maken welke werkgever we willen, en met welke bijbehorende voorwaarden.”

“Verkocht samen met de inboedel” Chantal Delie (vooraan in het midden): “We worden verhandeld zoals vee.” — © if “Elke dag sta ik aan een piket”, zegt Chantal Delie (59), die als vakbondsvertegenwoordiger haar collega’s bijstaat in onzekere tijden. “Ik krijg zowat elk uur de vraag: hoelang duurt dit nog? Mensen zijn bang, ontgoocheld ook. Ik voel dat de sfeer op palliatieve zorg ligt en het zou me niet verbazen dat mensen stilaan vertrekken. Niet verwonderlijk als je ziet hoe Delhaize met zijn personeel omgaat. We worden verhandeld zoals vee en samen met de inboedel mee verkocht. Zo kan je personeel toch niet behandelen?”En toch probeert Chantal de moed erin te houden. Want voor haar is de toekomst glashelder. “Wat mij betreft moet Delhaize overgaan tot een collectief ontslag via de wet-Renault. Dan is het tenminste voor iedereen duidelijk. En zij die dan willen, kunnen solliciteren bij een overnemer”, zegt Chantal. “En de regering moet ingrijpen om te verhinderen dat er nog eens zoiets gebeurt. Er moet een wet-Delhaize komen. Maar dat zou sowieso te laat zijn voor de huidige werknemers.”

(nba)