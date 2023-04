Ex-werknemers Tesla getuigen hoe ze gevoelige beelden uit auto’s van klanten naar elkaar doorstuurden

De anonieme getuigenissen bieden een opvallende inkijk in de werkomgeving van Tesla. Tussen 2019 en 2022 zouden Tesla-werknemers geregeld gevoelige video’s en foto’s, gemaakt door autocamera’s van klanten, naar elkaar hebben doorgestuurd via een intern berichtensysteem.

De autofabrikant zelf heeft nochtans altijd beweerd dat privacy hun hoogste prioriteit is en dat de ingebouwde camera’s in de wagens ontworpen zijn om die te beschermen en er enkel voor te zorgen dat de wagens zo veilig mogelijk zijn. Maar de praktijk lijkt anders, blijkt uit een onderzoek van Reuters.

Het internationale persagentschap sprak met negen ex-werknemers van Tesla. Zij vertellen hoe grappige of genante opnames van de Tesla-camera’s geregeld naar elkaar werden doorgestuurd. Zo herinnert één werknemer zich een video van een Tesla-chauffeur die helemaal naakt naar zijn auto toewandelde. Ook beelden van accidenten waren populair, blijkt uit de interviews. Een getuige spreekt onder meer over een filmpje uit 2021 waarbij een snelrijdende Teslawagen een kind op een fiets aanrijdt. Het kind vloog daarbij in één richting, de fiets in de andere. “De video verspreidde zich als een lopend vuurtje in het Teslakantoor van San Mateo, California”, vertelt een oud-werknemer aan Reuters.

Memes

Andere beelden die verspreid werden zijn minder spectaculair: foto’s van honden of speciale verkeersborden langs de weg werden gebruikt om memes van te maken door er een grappig tekstje aan toe te voegen bijvoorbeeld. Sommige van die beelden werden slechts naar één collega doorgestuurd, maar volgens de geïnterviewde werknemers kwamen ze vaak ook in een groep met meerdere collega’s terecht.

Tesla-wagens bevatten kleine camera’s langs de buitenkant zodat de wagen de verkeerssituatie kan helpen inschatten. — © REUTERS

Volgens één werknemer werden een aantal jaar geleden zelfs beelden gemaakt op momenten dat de wagen geparkeerd was en de motor afstond. “We konden in de garages van mensen en hun privé-eigendommen kijken”, zei de anonieme getuige. “Laten we zeggen dat als een Tesla-klant iets in zijn garage had dat bijzonder was, dat collega’s die beelden zouden delen.” De werknemer die aan het woord wordt gelaten, benadrukt wel dat zulke beelden alleen gemaakt werden als de klant daar expliciet toestemming voor had gegeven. De regel is intussen afgeschaft: tegenwoordig worden er in geen enkel geval opnames gemaakt als de wagen geparkeerd staat.

In de privacyvoorwaarden van Tesla valt te lezen dat de beelden van autocamera’s steeds anoniem blijven en niet kunnen worden gelinkt aan een specifiek voertuig. Maar Reuters benadrukt dat Tesla wel degelijk locatiegegevens van de beelden heeft en dat ze op die manier eventueel de woonplaats van een gebruiker kunnen achterhalen.

Reuters kon de video’s waar de geïnterviewden over spreken wel niet zelf bekijken.