Club Brugge trekt aan de mouw van... 10-jarig Anderlecht-talent

Het gebeurt steeds vaker: voetballertjes die al op erg jonge leeftijd gegeerd zijn en veranderen van club. Bij Anderlecht is er bijvoorbeeld Joris Manzila, een groot talent van 10 jaar oud met de looks van Ronaldinho.

Hij geniet interesse van diverse clubs zoals Lille, RC Genk maar vooral van Club Brugge. Blauw-zwart zou het dichtst bij een akkoord staan. Dinsdagavond had Manzila’s entourage wel nog een meeting met Jean Kindermans – nog altijd de jeugddirecteur van Anderlecht – maar een akkoord over een verlengd verblijf in Brussel werd niet gevonden. Jonge voetballers mogen ook maar vanaf 15 jaar een echt contract tekenen. Manzila is wel een kleine parel. Recent werd hij nog uitgeroepen tot beste speler van de MIBA Cup, een gerenommeerd jeugdtoernooi.(jug)