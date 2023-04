Engeland verslaat Brazilië na penalty’s in eerste editie Finalissima op Wembley

De Engelse nationale vrouwenploeg heeft donderdagavond de eerste editie van de Finalissima voor vrouwen, het duel tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen, in haar voordeel beslist. De Braziliaanse dames delfden in de penaltyserie met 4-2 het onderspit, nadat het na de reguliere speeltijd 1-1 stond.

De toeschouwers op Wembley zagen hoe Ella Toone (23.) van Manchester United de geschiedenisboeken inging als eerste doelpuntenmaker ooit in de Finalissima. Brazilië voetbalde in de tweede helft het merendeel van de kansen bij elkaar en slaagde er in extremis in om daar de gelijkmaker uit te puren via Andressa (90.+3).

In de allesbepalende penaltyreeks miste Toone de tweede Engelse strafschop, maar dat bleek niet fataal. De Goddelijke Kanaries faalden in hun tweede en derde poging, waardoor de Engelsen de vuist mochten ballen.

Na een pauze van 29 jaar werd de Finalissima op 1 juni vorig jaar terug het leven ingeroepen bij de mannen. Daarin nam Argentinië, de latere wereldkampioen, met 0-3 de maat van Italië.