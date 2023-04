Antwerp-trainer Mark van Bommel doet verhaal van overval in parkeergarage: “Het ging allemaal zo snel”

Mark van Bommel was deze week te gast in een Nederlandse podcast. De trainer van Antwerp sprak daarin onder andere over de bewuste overval in een parkeergarage.

De 45-jarige Mark van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober 2022, even na middernacht, de ondergrondse garage van zijn appartementsgebouw aan de Entrepotplaats op het Eilandje in Antwerpen binnen. In de parking bleek hij opgewacht te worden door een man met een vuurwapen en die een zaklamp bij zich had.

In een koelbloedige reflex zette Van Bommel zijn auto in achteruit en reed hij de parking weer uit. Op straat botste hij tegen een geparkeerde Mercedes waardoor een alarm begon te loeien. Van Bommel begon volgens het parket ook luidkeels om hulp te roepen waarop de dader te voet wegvluchtte.

De lokale recherche startte een onderzoek en trof onder de Porsche Panamera van Van Bommel een tracker aan. De analyse van dat toestel leidde de onderzoekers naar het gsm-nummer van een 25-jarige Somalische man die in het Kapelse asielcentrum verbleef. Hij werd begin november opgepakt. De man ontkende ten stelligste zijn betrokkenheid bij de feiten en beweerde bovendien minderjarig te zijn. De raadkamer verwees de man eind maart naar de correctionele rechtbank en bevestigde zijn aanhouding. De zaak wordt begin april ingeleid.

“Het ging zo snel”

“Toen ik net mijn nieuwe appartement had, werd ik bijna overvallen”, blikt Van Bommel terug bij de Cor Potcast. “Sindsdien ben ik weer terug in een hotel. Bij de parkeergarage stond iemand met een pistool, wat hij wilde is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Hij wordt langer vastgehouden, dus het is wel serieus. Het ging zo snel dat ik niet eens in de gaten had dat ik achterwaarts reed. Ik maakte een bocht en aan de bestuurderskant kwam de overvaller naar boven. Ik stond vervolgens opeens aan de andere kant van de auto. Ik weet nog steeds niet hoe ik daar gekomen ben. Alsof het schuilen achter de auto voortkwam uit instinct, ik weet het niet… Het ging zo snel.”

Hij handelde dus wel adequaat? “Ja, dat heb ik meegekregen vanuit mijn tijd in Milaan. Toen zei de teammanager: Mark, nooit op dezelfde manier naar huis rijden. Destijds lag er een plan om José Mourinho te ontvoeren, die net weg was bij Inter. Sindsdien heb ik er altijd op gelet. Het was een parkeergarage waarin je niemand je ziet, er hangt geen camera. Ik zei altijd al tegen mijn vrouw: Dit vertrouw ik niet helemaal. Dus ik was altijd wel scherp. Op het moment dat het gebeurde kon ik de auto uit automatisme in de achteruit gooien.”

“Of ik er nu nog last van heb? “Ik let nu nog meer op. Als ik thuiskom, kijk ik met het grote licht aan altijd even naar links en rechts”, stelt de Antwerp-trainer.