Deze vijf wedstrijden mag u dit weekend niet missen: Roméo Lavia vs. Kevin De Bruyne, PSG en Bayern zoeken revanche

Ook dit weekend staan in de buitenlandse topcompetities weer enkele spraakmakende wedstrijden op het programma. We pikten er vijf uit en voor de wielerliefhebbers, no worries: geen enkele staat gepland tijdens Parijs - Roubaix.

1. Een Old Firm met druk op

Een Schotse affiche, dat kan alleen maar om de Old Firm gaan. Jawel, zaterdagmiddag is het weer zover. Voor de 434ste keer in hun geschiedenis staan Celtic en Rangers – de twee topteams uit Glasgow – tegenover elkaar. En de druk ligt vooral bij de blauwe bezoekers, want zij staan negen punten in het krijt. Met nog acht speeldagen moeten ze in Celtic Park absoluut gaan winnen. Voor ons Belgen is het vooral uitkijken of Nicolas Raskin (22) daarbij kan helpen. De centrale middenvelder, in de winter overgekomen van Standard, miste de laatste twee wedstrijden door een blessure, maar raakt mogelijk speelklaar.

Zaterdag 13.30 uur: Celtic - Rangers

Nicolas Raskin miste de laatste paar wedstrijden door een blessure. — © Jamie Johnston/Focus Images Ltd

2. Freiburg wil nog eens feesten

Toen Thomas Tuchel twee weken geleden bij Bayern München overnam, had hij niet gedacht dat zijn ploeg de boot zou ingaan in een bekerduel in eigen huis tegen Freiburg. Het gebeurde toch, door een penaltygoal in de 95ste minuut van Lucas Höler, en nu wil het toeval dat er zaterdag in de competitie al een replay is. Dan kan Bayern op bezoek in het Europa-Park Stadion revanche pakken, maar pas op. Freiburg is aan zijn beste seizoen bezig in bijna twintig jaar en staat vierde, met dank aan de goals van Vincenzo Grifo en Michael Gregoritsch. Geen bekende namen, maar je kan je er dus wel aan mispakken.

Zaterdag 15.30 uur: Freiburg - Bayern München

Zware teleurstelling bij Bayern, na de bekeruitschakeling tegen Freiburg. — © REUTERS

3. Lavia tegen ex- en toekomstige club?

Een wedstrijd van Manchester City hoeft niet alleen om Kevin De Bruyne te draaien. Wij kijken ook uit naar wat Roméo Lavia (19) bij de tegenstander doet. Voor de defensieve middenvelder van Southampton (en kersverse Rode Duivel) is het altijd speciaal om tegen City te spelen, want hij werd er tussen 2020 en 2022 opgeleid. Vorige zomer vertrok hij dan naar de Saints voor 12,3 miljoen euro, maar wie weet keert hij ooit terug, want de Citizens hebben een terugkoopclausule van 45 miljoen, die wel pas ingaat in 2024. ‘Zorgen’ voor later dus. Wat hij nu moet doen, is zijn ploeg – de rode lantaarn – voor degradatie behoeden.

Zaterdag 18.30 uur: Southampton - Manchester City

De Bruyne en Lavia stonden eerder dit seizoen al tegenover elkaar. — © Manchester City FC via Getty Ima

4. PSG hoopt op gemotiveerde Messi

“Het is niet Kylian Saint-Germain”, zo foeterde Kylian Mbappé deze week, nadat PSG in een filmpje voor de abonnementencampagne enkel hém had opgevoerd. Juist. Zo werd ene Lionel Messi helemaal ‘vergeten’. Wellicht omdat ze er in Parijs van uitgaan dat hij na dit seizoen vertrekt, maar dit is niet het moment om voor onnodige heisa te zorgen. Zaterdag moet er – na een zeldzame 0 op 6, wat al tweeënhalf jaar geleden was – immers gewonnen worden in Nice. Anders dreigen Marseille en Lens dichter bij de koppositie te sluipen. Een gemotiveerde Messi is dus nodig. En die krijg je niet als je hem gaat negeren of uitfluiten.

Zaterdag 21 uur: Nice - PSG

Messi grijpt zich al twee wedstrijden op rij naar de haren. — © REUTERS

5. Klopt Arsenal ook een topclub?

Aston Villa, Leicester City, Everton, Bournemouth, Fulham, Crystal Palace en Leeds: één voor één waren ze de voorbije weken een maatje te klein voor Arsenal. Dankzij die 21 op 21 tegen al met al bescheiden ploegen staan de Gunners acht punten voor op Manchester City – dat een match minder heeft gespeeld – maar in deze aprilmaand gaan we zien of ze ook de topwedstrijden naar zich kunnen toetrekken. City en Chelsea komen eraan, maar eerst wacht Liverpool, en de laatste keer dat ze op Anfield konden winnen, dateert toch al van elf jaar geleden. Aan Leandro Trossard (28) en co. om komaf te maken met die statistiek.

Zondag 17.30 uur: Liverpool - Arsenal