Jager uit Dinant die stoffelijke resten van Britta Cloetens vond: “Ik ben blij dat ik haar familie heb kunnen helpen”

Een desolaat, overwoekerd bos langs een drukke gewestweg richting Dinant. Daar dumpte Tijl Teckmans twaalf jaar geleden het lichaam van Britta Cloetens. Een plek waar geen mens komt. Zelfs de weduwe van de kasteelheer van het domein had geen enkel vermoeden wat er zich in haar achtertuin had afgespeeld. Tot jager D.J. eind december vorig jaar per toeval een bot terugvond.

“Het was nooit in mij opgekomen dat het om een recent overlijden ging”, doet hij zijn verhaal.