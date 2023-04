Kasteel de Groote in Houthulst volledig vernield na zware brand

In de nacht van donderdag op vrijdag werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een uitslaande brand in een kasteel in de Eug. de Grootelaan in Houthulst. Het kasteel brandde volledig uit.

Omstreeks 3.50 uur werden de brandweerkorpsen opgeroepen voor een uitslaande brand in een kasteel in de Eug. de Grootelaan in Houthulst. Bij aankomst stond het volledige kasteel in lichterlaaie. “Door de jarenlange leegstand van het gebouw zijn de toegangswegen dichtgegroeid en was het een klus op tot bij het gebouw te geraken. De brandweer laat het kasteel gecontroleerd uitbranden”, aldus Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. (Lees verder onder de foto)

Het parket stuurt een deskundige ter plaatse. — © Brandweer Westhoek

In het verleden kreeg het kasteel de Groote, gebouwd in Engelse stijl door Jan-Pieter Cassiers in 1848, een aantal keer ongewenst bezoek. Nadat het zwaar beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog kwam, werd het heropgebouwd en later genoemd naar burgemeester Eugène de Groote. In juni 2019 richtten tieners nog een ravage aan in het kasteel, onder meer door het gooien van bijlen in schilderijen. Ook krakers vertoefden de afgelopen jaren op het domein. Het kasteel en domein zijn nu eigendom van de erfgenamen van de Groote: de Engelse familie White.

De Eug. de Grootelaan zal afgesloten blijven tussen de Markt en de Stadenstraat gedurende de nablussingswerken. Het parket stuurt eveneens een deskundige ter plaatse.

Bij aankomst stond het volledige kasteel in lichterlaaie. — © Brandweer Westhoek