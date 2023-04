Twee Amerikaanse parlementsleden geschorst voor protest tegen wapengeweld

Demonstranten op de publieke tribunes van het parlement hadden de politici vorige week opgeroepen maatregelen te nemen tegen vuurwapengeweld in de staat, naar aanleiding van een schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie negenjarige kinderen en drie medewerkers van de school doodgeschoten werden. Drie Democraten steunden de demonstranten vanuit de zaal. Het gaat om Justin Jones, Justin Pearson, en Gloria Johnson.

De Republikeinse volksvertegenwoordigers, die zwaar in de meerderheid zijn in het parlement in Tennessee, dienden vervolgens een motie in om hen te schorsen. Er werd hen onder meer “opruiend gedrag” verweten. Jones en Pearson moesten de duimen leggen, tegen Johnson werd net niet de tweederdemeerderheid gehaald.