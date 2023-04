Kort ziekteverzuim kost bedrijven jaarlijks gemiddeld bijna 1.500 euro per werknemer

Het kortdurend ziekteverzuim in België kostte in 2022 gemiddeld 1.465 euro per zieke, voltijdse werknemer. Dat bedrag staat voor de directe loonkosten van niet-gepresteerde tijd.

De directe kost van het kortdurend ziekteverzuim – maximaal dertig dagen – is bijna 28 procent gestegen ten opzichte van 2018, berekende hr-dienstenverlener SD Worx op basis van loondata en absenteïsmedata van bijna 650.000 werknemers die minstens één dag per jaar ziek waren, en 23.000 werkgevers in de privésector.

In 2018 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde directe kost per kortverzuimer in ons land nog 1.147 euro. Doorheen de jaren liep dat bedrag op tot 1.465 euro in 2022, goed voor een stijging van 28 procent op vijf jaar tijd.

“Voor een kortdurende afwezigheid wegens ziekte betaalt een werkgever het (gewaarborgd) loon van de arbeider of bediende door. Nu alle personeelskosten sterk zijn gestegen, wordt het nog belangrijker om ook de verzuimkosten onder controle te houden”, klinkt het bij SD Worx. De hr-dienstenverlener onderstreept dat bovenop de loonkosten van de zieke werknemer nog patronale kosten komen, naast de indirecte kosten van het ziekteverzuim, zoals productiviteitsverlies, kwaliteitsverlies en langere leveringstermijnen.