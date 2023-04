China stuurt opnieuw oorlogsschepen naar Taiwan en sanctioneert Amerikaanse organisaties

© via REUTERS

Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt dat drie Chinese oorlogsschepen in de wateren rond het autonome eiland voeren. Er werden ook een gevechtsvliegtuig en een helikopter opgemerkt in de luchtverdedigingsidentificatiezone van Taiwan. In augustus lanceerde China al ongeziene militaire manoeuvres rond Taiwan, toen Nancy Pelosi, de Democratische voorganger van McCarthy, Taiwan bezocht.

Sancties voor Amerikaanse organisaties

China heeft ook sancties uitgevaardigd tegen twee Amerikaanse organisaties die de Taiwanese president Tsai Ing-wen hebben ontvangen tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten. De Chinezen viseren met name de Ronald Reagan Presidential Library in Californië, waar Tsai de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin MacCarthy ontmoette, en de denktank Hudson Institute, die de Taiwanese president een prijs toekende. Universiteiten, organisaties en individuen in China zullen niet meer met de twee organisaties kunnen samenwerken, luidt het.

China bestrijdt het onafhankelijkheidsstreven van de Taiwanese president. China beschouwt Taiwan, dat de facto autonoom bestuurd wordt, als een opstandige provincie. Het is dan ook niet opgezet met een ontmoeting die Tsai had met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Tsai bezocht de VS op de terugweg van een bezoek aan Centraal-Amerika, waar ze de leiders van Guatemala en Belize ontmoette. Het Witte Huis benadrukte dat het niet om een officieel bezoek ging.