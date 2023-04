Ontslagen topman van Bpost wordt nieuwe CEO van Colmar: “Geknipte figuur”

Van Avermaet moest in 2021 – na amper een jaar in functie – opstappen bij Bpost, omdat hij de raad van bestuur onvoldoende had geïnformeerd over zijn mogelijke betrokkenheid bij kartelafspraken bij zijn vorige werkgever, het bewakingsbedrijf G4S. Van Avermaet moet zich daarvoor verantwoorden voor de Amerikaanse rechtbank, waar hij onschuldig pleit.

Sinds zijn vertrek bij Bpost bleef het lange tijd stil rond Van Avermaet, maar nu keert hij terug naar de cateringsector, waarin hij voor zijn tijd bij G4S en Bpost 20 jaar actief was, bij bedrijven als Carestel en Autogrill. “Jean-Paul is de geknipte figuur”, is het enige wat Colmar-eigenares Anne Dossche bij De Tijd kwijt wil over haar nieuwe CEO.