Sportmerk Nike en biermerk Bud Light krijgen kritiek omdat ze Dylan Mulvaney gebruiken in hun reclames. Een influencer die in zee gaat met een bedrijf, dat is niks opmerkelijks. Maar Dylan Mulvaney, die op Tiktok scoort met haar serie Days of Girlhood, is een trans vrouw en daardoor een voor sommigen controversiële keuze en populair doelwit van kritiek.