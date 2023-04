Of het het snelste doelpunt ooit in het provinciaal voetbal is, blijft een vraagteken, maar veel meer dan een handvol seconden had Bilal Dahou (26) van HO Heide (2A) alleszins niet nodig om te scoren tegen Bolderberg (6-0). “Coach Vannitsen had niet eens de tijd gehad om zijn chronometer aan te zetten. Zo snel ging het!”