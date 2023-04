Lichaam van jogger (26) gevonden in Italiaans bos na vermoedelijke aanval door beer

In het noord-Italiaanse Trentino is woensdagavond het levenloze lichaam van een 26-jarige jogger aangetroffen in een bos. De jongeman werd vermoedelijk gedood door een beer. Dat meldt de Tiroler Tageszeitung.

De partner van de man sloeg woensdagavond alarm toen hij niet terugkeerde van een looptochtje in de bossen nabij Val di Sole. Het lichaam van de man werd enkele uren later aangetroffen nabij een wandelpad: het vertoonde ernstige verwondingen die zouden wijzen op een aanval door een wild dier, vermoedelijk gaat het om een beer.

Een autopsie moet uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak: volgens het Italiaanse gerecht zou de man ook op andere wijze om het leven gekomen kunnen zijn, en zou zijn lichaam pas na zijn dood aangevallen kunnen zijn door het wilde dier.

In het noorden van Italië leven zo’n 90 beren, afstammelingen van tien beren die in 1999 werden vrijgelaten in Slovenië als deel van een project van de Europese Unie. De dieren hebben in het verleden al vaker vee en bij uitzondering mensen aangevallen, en zijn daarom het onderwerp van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van het project.