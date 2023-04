Man opgepakt voor dood van vrouw (27) die uit raam van appartement op vierde verdieping viel

Het Brusselse gerecht heeft een man van zijn vrijheid beroofd in het onderzoek naar de dood van de 27-jarige Gabriel Mbida. De vrouw uit Aarschot werd op 21 juli 2022 dood aangetroffen in Vorst. Eind november kon een verdachte, P.J., opgepakt worden. De man zit sindsdien in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De vrouw werd op 21 juli 2022 dood aangetroffen in de Bondgenotenstraat in Vorst, ter hoogte van huisnummer 44. Volgens de eerste vaststellingen was ze vermoedelijk uit het raam op de vierde verdieping van een gebouw gevallen en overleden aan haar verwondingen, maar over haar identiteit was niets bekend. Daarom werd op 29 juli een opsporingsbericht verspreid. Dat leidde begin augustus tot haar identificatie.

Het bleek te gaan om de 27-jarige Gabriel Mbida. De jonge vrouw woonde in Aarschot en ging regelmatig naar Brussel. Volgens Sudpresse vermoedden speurders dat het slachtoffer regelmatig crack gebruikte, en zich daarvoor ging bevoorraden bij een dealer in de omgeving van het station Brussel-Zuid, P.J. Welke omstandigheden vervolgens geleid hebben tot de dood van het slachtoffer in de Bondgenotenstraat, is nog onduidelijk.

P.J. kon op 24 november onder aanhoudingsbevel geplaatst worden en zou in een verhoor verklaard hebben dat hij uit het appartement was gevlucht nadat Gabriel Mbida uit het raam was gevallen. Hij zou haar horen kreunen hebben toen hij haar voorbijliep, maar belde de hulpdiensten niet.