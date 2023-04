Wanneer Oekraïne nieuwe wapens krijgt vanuit het Westen, hoe sterk de bataljons van het leger zijn en meer staat te lezen in geheime documenten over het Oekraïense tegenoffensief die afgelopen week gelekt zijn. Het Pentagon doet wat het kan om alles offline te halen, maar dat blijkt moeilijk. Volgens experts is het een veelzeggend lek: “Een wake-upcall voor het Westen.”