Rik Vercauteren keert met RSCA Futures terug naar ‘zijn’ Freethiel: “Wedstrijd in Beveren is toch iets specialer”

Rik Vercauteren probeert te relativeren, maar kan toch niet verhullen dat een terugkeer naar zijn vertrouwde Freethiel extra emoties losmaakt: “Ik laad me op voor elke wedstrijd in de play-offs, want alle wedstrijden zijn superbelangrijk. Natuurlijk speelde ik acht jaar lang bij de jeugd van Beveren, waar ik trouwens ook woon. Dus ja, in die optiek is een wedstrijd in Beveren toch nog iets specialer. Op het terrein zal ik geen gewezen ploegmaats ontmoeten, maar in de Beverse dug-out is er wel een bekend gezicht: Sven Van Der Jeugt. Hij was mijn keeperstrainer bij Anderlecht in de Youth League. Ik werkte nauw met hem samen en we hadden een goede band. Dat wordt absoluut een blij weerzien.”

Beveren knokte zich in de titelstrijd in het spoor van RWDM en imponeerde vorige week met zijn offensieve wapens. “Beveren verkeert in topvorm”, zegt Vercauteren. “Het is aan ons om er een echte topper van te maken. We zijn daartoe in staat, al laten de resultaten misschien anders vermoeden. We prijzen ons alvast gelukkig dat we ons konden plaatsen voor de play-offs. We kunnen daar veel ervaring opdoen, al betalen we ongetwijfeld nog leergeld met onze piepjonge groep. Kansloos zijn we nooit. Vorige week kregen we vooral een lesje in efficiëntie.”

Na een één op vijftien lijkt de klad er wat in te zitten bij de Futures. “De mindere resultaten zijn jammer, maar we zijn nu eenmaal bezig met een leerproces, en daarop moeten we blijven vertrouwen. Een mindere wedstrijd zoals vorige week kan iedereen overkomen, maar dan moet je de mentale knop zo snel mogelijk omdraaien. We starten in elk geval met de intentie om te winnen. Dat is en blijft het DNA van Anderlecht. Zowel tegen RWDM als Beveren hadden we zestig procent van het balbezit. Dat moeten we proberen omzetten in doelpunten.”

Kritiek

Sommige analisten namen Vercauteren de jongste weken op de korrel. Het is dan ook geen sinecure om de grote schoenen van Bart Verbruggen te vullen. “Ik speel bij de U23 en Bart bij de A-ploeg. Ik ken Bart goed en ben oprecht blij met de topprestaties die hij al leverde voor de club. Iedereen volgt uiteindelijk zijn eigen parcours. Bart heeft me veel bijgeleerd. Hij heeft een uitmuntende fysiek en dan ook nog een geweldige mentaliteit. Ik zag nooit eerder een doelman met zo veel kwaliteiten.”

Als kind zat Vercauteren op de tribune op de Freethiel. Zaterdag staat hij zelf op het terrein. “Ik kijk ernaar uit om voor de allereerste keer tussen de palen te staan in Beveren. Mijn vriendin Noémie en mijn ouders zullen zeker voor mij supporteren en zitten op de tribune waar ik als kind voor Beveren supporterde.”