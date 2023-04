Doodsoorzaak van ‘The wire’ en ‘John Wick’-acteur Lance Reddick bekendgemaakt

De Amerikaanse acteur Lance Reddick is overleden aan de gevolgen van een hartaandoening. Dat meldt nieuwssite TMZ, op basis van de overlijdensakte van de acteur. Reddick overleed op 17 maart op 60-jarige leeftijd in zijn huis in Los Angeles.

Reddick was met name bekend van de televisieseries ‘The Wire’, ‘Fringe’ en ‘Oz’, waarin hij in 2000 zijn debuut maakte, en van zijn rol in de ‘John Wick’-films. De vierde film in die reeks, die kort na zijn overlijden uitkwam, werd opgedragen aan de acteur.