Grote drukte op snelwegen bij start van paasweekend: avondspits is al begonnen “en er is niet meteen beterschap op komst”

“Het stond in de sterren geschreven”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Vrijdagochtend is de ochtendspits doorgaans de rustigste van de werkweek, daartegenover staat dat de vrijdagavondspits de drukste is. Dat is nu niet anders”, klinkt het.

Om 8.30 uur stond er ‘maar’ 20 kilometer file op alle Vlaamse snelwegen. Maar sinds 10.30 uur swingt de filebarometer de pan uit, ver boven het normale. De typische, al drukke vrijdagavondspits wordt vandaag aangedikt door het paasweekend dat voor de deur staat en de vele mensen die op weekend vertrekken.

Vrijdagmiddag rond 13 uur stond er al zowat 170 kilometer file. “We hadden ervoor gewaarschuwd, maar het is iets dat we elk jaar zien terugkomen”, zegt Bruyninckx. Wie vandaag dus nog de weg op moet, moet een stevige portie geduld uitoefenen. “Gelukkig zijn er tot nu toe nog maar weinig incidenten gemeld”, aldus Bruyninckx, die wel waarschuwt voor werken op een aantal plaatsen richting kust.