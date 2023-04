Memphis Depay viert goals al langer zoals Lukaku en roept Neymar, Mbappé en co op om racisme samen aan te pakken: “Deze ziekte aanpakken zoals het hoort”

Memphis Depay heeft in een bericht op Instagram heel wat andere voetballers opgeroepen om gezamenlijk racisme in de wereld aan te pakken. De aanvaller van Atlético Madrid en het Nederlands elftal schrijft dat bij een foto van Romelu Lukaku, die racistisch werd bejegend door aanhangers van Juventus. Depay viert zijn goals overigens vaker op een vergelijkbare manier als Lukaku, door zijn vingers in zijn oren te stoppen en de ogen te sluiten als boodschap dat hij doof en blind blijft voor al het negatieve van buitenaf, onder meer racisme.

“Blind en doof voor de wereld, maar nooit voor racisme!”, aldus de 29-jarige Depay, die zijn doelpunten altijd viert door zijn vingers in zijn oren te stoppen en zijn ogen even te sluiten. Lukaku verzilverde dinsdag een strafschop voor de gelijkmaker in het eerste duel met Juventus in de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi. De aanvaller van Inter Milaan vierde dat door een vinger voor zijn lippen te houden, zijn ogen te sluiten en een saluutgebaar te maken richting de fans van Juventus die hem racistisch hadden bejegend. Een foto daarvan staat bij het bericht van Depay.

De manier van juichen van de Rode Duivel leidde tot boze reacties van de spelers van Juventus. Lukaku werd na het opstootje met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd; twee andere spelers kregen direct rood.

“Het wordt tijd dat alle atleten zich met elkaar gaan verbinden, zodat we deze ziekte kunnen aanpakken zoals het hoort”, aldus Memphis over racisme. “Als we eenmaal samenkomen, kunnen we dingen echt veranderen omdat al die zakelijke instanties het niet voor ons gaan doen.” De aanvaller heeft onder anderen Kylian Mbappé, Neymar, Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, Marcus Rashford, Clarence Seedorf en David Alaba in zijn bericht getagd. Ook Nigel de Jong, sinds begin dit jaar directeur topvoetbal bij de KNVB, staat erbij.