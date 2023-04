Paashazen op Brussels Airport blijken niet gemaakt van chocolade, maar wel van pure MDMA

Het 1,8 kilogram zware pakket werd onderschept in een lading post. De hazen waren aangegeven als souvenir met een totale waarde van 145,2 euro en verzonden vanaf een adres in België, dat niet bleek te bestaan. Volgens woordvoerder Francis Adyns zullen de drugs vernietigd worden.

Langs de luchthaven van Zaventem passeren wel vaker pakketten van smokkelaars. In 2022 zou de douane er zo’n zes ton drugs hebben onderschept. Dat het dit keer om MDMA vermomd als kindersnoep gaat, is niet zo uitzonderlijk. Afgelopen week stopte de douane nog een portie ketamine die was verstopt in een doos van Peppa Pig, een figuurtje uit een kinderprogramma.