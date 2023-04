België sluit zich aan bij Europese procedure tegen Hongaarse ‘antihomowet’

Hongarije kreeg al veel kritiek te verduren voor de zogenaamde antihomowet, die in 2021 werd ingevoerd. Op initiatief van de rechts-conservatieve regeringspartij Fidesz beperkt of verbiedt de wet de toegang van minderjarigen tot “promotie” van homoseksualiteit of geslachtsverandering. De voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde de wet destijds een “schande” en startte een inbreukprocedure op.

Vijftien Europese lidstaten hebben zich intussen bij die procedure aangesloten. Het gaat om België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Ierland, Malta, Denemarken, Portugal, Spanje, Zweden, Slovenië, Finland en Griekenland, meldt het Franse persbureau AFP. Ook het Europees Parlement steunt de procedure.

Volgens de Belgische ngo Forbidden Colours was België het eerste land om zich aan te sluiten bij de Europese Commissie, gevolgd door Luxemburg en Nederland. De ngo spreekt van “onuitgegeven steun” die van de rechtszaak “de grootste mensenrechtenzaak in de geschiedenis van de EU maakt”. De organisatie klaagt in een persbericht het “gebrek aan leiderschap van Frankrijk en Duitsland” aan. De Frans-Duitse as, op veel gebieden de motor achter Europees beleid, wachtte volgens Forbidden Colours tot het allerlaatste moment om de rechtszaak te steunen.

Hongarije reageert dan weer furieus op de Finse steun. Helsinki kondigde die aan vlak nadat het Hongaarse parlement het licht op groen zette voor de Finse toetreding tot het NAVO-bondgenootschap. “Bedelen tot wanneer je iets verkrijgt en dan meteen de rug keren, is geen correct gedrag”, reageerde de Hongaarse minister voor Buitenlandse Zaken Tamas Menczer op televisiezender M1.