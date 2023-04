Dubbel levenslang rijverbod voor man (27) uit Rotselaar die met voorlopig rijbewijs reed tijdens rijverbod

De Leuvense correctionele rechtbank heeft een man die ondanks een rijverbod toch rondreed met zijn wagen, veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel en een dubbel levenslang rijverbod. De Rotselaarse man had met een valse verklaring bij de gemeente een voorlopig rijbewijs aangevraagd, en reed dan ook nog rond zonder begeleider of ‘L’.

Gregory G. (27) staat al even bekend bij het Leuvense gerecht. Al zeventien keer werd de twintiger veroordeeld, tien van die veroordelingen waren voor ernstige verkeersdelicten. Dat mondde in oktober 2017 uit in een rijverbod van twee jaar en drie maanden.

Toch werd hij op 5 augustus 2019 opnieuw betrapt in de wagen, toen hij in Wilsele aan de kant werd gezet door de politie. Daar bleek dat G. een voorlopig rijbewijs van 36 maanden in zijn bezit had, eentje mét begeleider. Hij zat evenwel alleen in de wagen, en had de verplichte ‘L’ niet aan zijn achterruit hangen. Zijn periode van rijverbod was op dat moment ook niet afgelopen, én hij had de vier verplichte proeven nog niet afgelegd. Daarvoor legde de rechtbank een jaar cel en een levenslang rijverbod op.

De rechtbank oordeelde ook dat hij een valse verklaring had afgelegd om bij de gemeente Rotselaar een illegitiem rijbewijs te bekomen. Ook daarvoor kreeg hij een levenslang rijverbod, naast drie maanden cel extra.