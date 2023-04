Frankrijk, Ierland en Duitsland onderzoeken een verbod op ChatGPT

ChatGPT is al sinds vrijdag niet meer te gebruiken in Italië, doordat de privacywaakhond de chatbot tijdelijk heeft verboden. De toezichthouder startte ook een onderzoek om te kijken of het de privacywetgeving overtreedt. Mensen konden vorige week namelijk gesprekken en bankgegevens van andere gebruikers zien. Volgens de privacywaakhond werd er ook niet goed gecontroleerd of gebruikers wel 13 jaar of ouder waren. De chatbot beloofde daarna meer transparantie rond het gebruik van persoonsgegevens.

LEES OOK. Chatrobot ChatGPT belooft meer transparantie na blokkering in Italië

Duitsland, Frankrijk en Ierland hebben contact opgenomen met de Italiaanse toezichthouder om diens bevindingen in te zien. “We hebben ze gecontacteerd om de basis van hun actie te begrijpen en we zullen dit doorgeven aan alle autoriteiten voor databescherming van de EU”, zegt een woordvoerder van de Ierse privacywaakhond tegen Reuters. Deze is voor veel grote techbedrijven in de EU de toezichthouder. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft echter geen vestigingen in de EU.

“In principe is een verbod zoals in Italië ook in Duitsland mogelijk”, zegt de woordvoerder van de Duitse privacywaakhond Ulrich Kelber tegen krant Handelsblatt. “Dat zou waarschijnlijk wel beslist moeten worden door de deelstaten.” Een woordvoerder van de overheid zei echter dat een verbod op ChatGPT niet nodig zou zijn.