Laatste 20 jaar 1.657 journalisten gedood

De laatste 20 jaar was Irak het gevaarlijkste land voor persmensen, met 300 doden. Daarna volgt Syrië met 280 doden. Afghanistan, Jemen, de Palestijnse gebieden en Somalië vervolledigen de lijst van Reporters zonder Grenzen.

Toch werden volgens de organisatie meer journalisten gedood in gebieden waar vrede heerst dan bij oorlogsverslaggeving. Vooral berichten over de georganiseerde misdaad of corruptie blijkt risicovol, bijvoorbeeld in Mexico, Brazilië en Colombia.

In Europa is Rusland het land met de meeste omgekomen journalisten. Sinds Vladimir Poetin aan de macht is, zijn er volgens Reporters zonder Grenzen vaker aanvallen op de persvrijheid. Daaronder minstens 37 met dodelijke afloop.