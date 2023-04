Kansen op nieuwe Oranje-selectie voor Anderlecht-keeper Bart Verbruggen stijgen, Andries Noppert wordt geopereerd aan de lies

Andries Noppert komt ook de komende weken niet in actie voor SC Heerenveen. De doelman, de nummer 1 onder de lat bij Oranje tijdens het afgelopen WK in Qatar, ondergaat een liesoperatie. Tijdens de recente interlandperiode riep Nederlands bondscoach Ronaldo Koeman de 20-jarige Anderlecht-doelman Bart Verbruggen op, onder meer omdat Noppert toen al geblesseerd was.

Noppert is sinds eind januari geblesseerd. De 29-jarige Fries hoopte eerst zonder ingreep te kunnen herstellen, maar nu blijkt een operatie toch nodig.

Heerenveen meldt dat het onduidelijk is of Noppert dit seizoen nog in actie komt. Xavier Mous is sinds de afwezigheid van Noppert eerste doelman in het elftal van trainer Kees van Wonderen. Heerenveen, dat in de Eredivisie op de negende plaats staat, speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

Bondscoach Ronald Koeman kon Noppert vanwege diens blessure niet selecteren voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst). Toen deed hij een beroep op Anderlecht-keeper Bart Verbruggen. De operatie en mogelijk langere onbeschikbaarheid van Noppert doen de kansen stijgen dat Verbruggen er in juni opnieuw bij is voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië.