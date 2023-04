Zes mannen krijgen levenslang voor moord op Italiaanse ambassadeur in Congo

In Congo zijn vrijdag zes mannen tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moord op de Italiaanse ambassadeur Luca Attanasio, zijn lijfwacht en een chauffeur in 2021. Het openbaar ministerie had de doodstraf gevraagd.

De drie werden gedood in Noord-Kivu, in het oosten van het land. Het konvooi van het VN-Wereldvoedselprogramma waarin ze reisden, was in een hinderlaag beland aan de rand van het Virungapark. De regio wordt al bijna 30 jaar geteisterd door geweld tussen gewapende bendes.

Het militaire tribunaal in Kinshasa maakte de beslissing bekend tijdens een openbare zitting. De verdediging kondigde onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan. Er zal dus nog een nieuw proces volgen.

Een van de zes beschuldigden is nog op de vlucht. De anderen werden vorig jaar opgepakt maar ontkenden tijdens het proces de feiten en verklaarden dat eerdere bekentenissen gebeurden na foltering.