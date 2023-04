JOUW MENING. Drie dagen ziek zonder ziektebriefje, drie keer per jaar?

Goed nieuws voor wie last heeft van aprilse grillen. Kristof Calvo (Groen) dient een wetsvoorstel in dat het mogelijk maakt om tot drie dagen na elkaar afwezig te kunnen zijn zonder ziektebriefje, en dat drie keer per jaar. Artsenvereniging Domus Medica vindt het een goed idee, UNIZO en Artsensyndicaat BVAS zijn dan weer tegen. Maar wat vind jij van het voorstel? Laat het hieronder weten!