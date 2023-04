Paus Franciscus noemt seks “vorm van rijkdom” en omarmt non-binaire mensen in nieuwe documentaire: “Je ziet nadrukkelijker het verschil tussen de paus en de mens”

Geen documentaire die de voorbije dagen zo veelbesproken was als die waarin paus Franciscus seks “een van de mooiste dingen die God de mens gegeven heeft” noemt. Ook verder in de docu zien we de paus van zijn meest progressieve kant. “We zien steeds meer de mens Bergoglio, die hoopt dat paus Franciscus kan volgen”, zegt Vaticaankenner Tom Zwaenepoel.