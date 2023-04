Brian Riemer, die Slimani en Refaelov recupereert, haalt loftrompet boven voor Jan Vertonghen: “Ik kan hem niet genoeg prijzen”

Nu Anderlecht diep in het seizoen nog op twee fronten actief is, durft Brian Riemer wel eens te roteren. Maar niet met Jan Vertonghen, die mist geen minuut. “Hij plukt nu de vruchten van een hele carrière lang alles goed doen”, denkt de Anderlecht-trainer. Riemer kan zondag tegen Westerlo ook weer beroep doen op Islam Slimani en Lior Refaelov.

Even werd gevreesd dat Anderlecht het langere tijd zonder Islam Slimani zou moeten doen, maar uiteindelijk heeft hij maar één wedstrijd gemist. “Vorige week nam ik hem niet mee uit voorzorg, maar op training heeft hij een hele goeie week gekend”, zegt Brian Riemer over zijn Algerijnse spits. “De verwachting is dat hij gewoon inzetbaar is.”

Riemer zet Slimani er lang niet elke wedstrijd in. “In het moderne voetbal moet je goed doseren”, klinkt het. “We proberen zorgvuldig met Islam om te springen en kijken ook welke wedstrijden hem beter passen. Op basis daarvan beslissen we of het aan hem is, of eerder aan Benito Raman. Islam zal dus ook de komende weken zeker niet elke wedstrijd spelen, dat kan ik al verklappen.” Lior Refaelov kreeg een trap in Eupen, ging voor de zekerheid onder de scanner, maar is gewoon inzetbaar tegen Westerlo.

Van roteren en doseren met een oudere speler gesproken: Jan Vertonghen speelt op zijn 35e gewoon elke minuut. Riemer klopt meteen af op een houten bank als we hem dat voorleggen. “Jan is een professional op alle vlakken”, benadrukt hij. “Voor de dingen die je doet tussen je 18 en 26 betaal je niet meteen de prijs, want je voelt je onoverwinnelijk. Maar dat betaalt zich later uit. Jan plukt nu de vruchten van een hele carrière lang alles goed doen. Hij trekt de trainingen naar een hoger niveau en pusht de jongeren. Ik kan hem niet genoeg prijzen. Hij is hier niet om uit te bollen, maar om het project te laten slagen, en wil alle spelers rondom hem beter maken.”

Zondag komt er met Westerlo een van de revelaties van het seizoen op bezoek in het Lotto Park. “Ze verdienen alle lof”, denkt Riemer. “Ze hebben tot nu beter gepresteerd dan wij en hebben ons ook al geklopt. Ik verwacht dat ze hier komen voetballen en daar kijk ik naar uit, want ook wij willen domineren aan de bal.”

Boeckx aanwezig op training

En als het niet met combinaties lukt, kan het nog altijd op stilstaande fase. Anderlecht maakte zijn laatste vijf doelpunten allemaal vanuit stilstaande fasen. “Wie niet respecteert dat stilstaande fasen een uitgelezen kans bieden om te scoren, maakt een immense fout”, vindt Riemer. “We leggen er zeker de nadruk op, in beide richtingen. Of dat een werkpunt was toen ik hier arriveerde? Absoluut. Een wedstrijd telt gemiddeld 60 stilstaande fasen: ingooien, aftrappen, vrije trappen, enzovoort. Daar moet je allemaal het maximale uithalen.”

Riemer had het ook nog even over Frank Boeckx, die plots stopte als keeperstrainer. “Ik ben er niet blij mee, want ik ga hem missen, maar ik ben wel blij voor hem. Ik zal altijd de eerste zijn om te zeggen dat familie boven alles gaat. Frank blijft trouwens deel van de Anderlecht-familie en was vandaag zelfs op training. Hij blijft welkom”, besloot de RSCA-coach.